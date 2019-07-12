Тина Кароль засветила бюст в сети

Украинская певица Тина Кароль ошеломила сеть снимком, на котором засветила грудь без бюстгальтера.
Фотографией знаменитость поделилась в Instagram.
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На снимке Кароль предстала в белом топе, который надела на голое тело. На лице Тины был нюдовий макияж.
За 2 ч. после публикации фото набрало почти 20 тыс. лайков.
Поклонники Кароль засыпали ее комплиментами и просили еще больше снимков.
"Опять не могу смотреть в твои глубокие глаза", "Такая любимая и безумно красивая", "Королева", "Твой взгляд просто нереальный", "Я влюбилась".
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Недавно Тина Кароль порадовала поклонников новым пикантным снимком, на котором позировала в комбинации на голое тело.
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