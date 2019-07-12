Тина Кароль засветила бюст в сети

Тина Кароль поделилась пикантным снимком. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль ошеломила сеть снимком, на котором засветила грудь без бюстгальтера.

Фотографией знаменитость поделилась в Instagram.

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На снимке Кароль предстала в белом топе, который надела на голое тело. На лице Тины был нюдовий макияж.

За 2 ч. после публикации фото набрало почти 20 тыс. лайков.

Поклонники Кароль засыпали ее комплиментами и просили еще больше снимков.

"Опять не могу смотреть в твои глубокие глаза", "Такая любимая и безумно красивая", "Королева", "Твой взгляд просто нереальный", "Я влюбилась".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 11 Июл 2019 в 11:41 PDT

Недавно Тина Кароль порадовала поклонников новым пикантным снимком, на котором позировала в комбинации на голое тело.