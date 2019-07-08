Тина Кароль взбудоражила сеть снимком без бюстгальтера

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль предстала в соблазнительном образе без бюстгальтера.

Фото в откровенном наряде звезда опубликовала в Instagram.

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Кароль позировала на фоне серебристого автобуса. На знаменитости одета миди-юбка с леопардовым принтом и топ в обтяжку. Волосы Тины распущены, на лице яркий макияж.

Поклонники не могли удержаться от приятного комментария.

"У меня челюсть чуть не отпала", "Абсолютная другая, но не менее очаровательная", "Нет слов, ты невероятная", "Нельзя быть настолько роскошной", "Мама-кошка", "Взрывная", - пишут они.

Певица Тина Кароль поразила сеть снимком безупречной фигуры на пляже.