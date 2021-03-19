Тина Кароль шокировала фанов решением

Украинская певица Тина Кароль расстроила фанатов сообщением об отмене концертов.

Добавила, что выступления вынуждена отменить по независящим от нее обстоятельствам. Информацию разместила в сторис страницы в Instagram.

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"Очень благодарна поклонникам и всем, кто ожидал концертов. Через независимую от меня ситуацию они не состоятся. Все будьте здоровы! Мои Свои", - написала Кароль.

Автор: instagram.com/tina_karol Тина Кароль отменила свои концерты

Что именно за ситуация повлияла на выступления певицы, она уточнять не стала.

Недавно Тина Кароль представила клип на сингл "Скандал". Это 1-я песня с будущего альбома певицы.