Тина Кароль сделала соблазнительное фото в постели

Тина Кароль показала поклонникам соблазнительное фото. Фото: ivona.bigmir.net

Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам соблазнительное фото.

В кадре поп-звезда лежит на кровати. На ней минимум макияжа и одежды, только черный топ и короткие шорты. Певица позирует в такой позе, которая выгодно подчеркивает пышную грудь.

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Пользователи Instagram с восторгом отреагировали на пост звезды и написали много положительных комментариев: "Секси", "Горячая", "Богиня", "Роскошная", "Красотка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @little_puida Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 13 Июн 2019 в 10:08 PDT

Украинская певица Тина Кароль поделилась серией соблазнительных снимков в сети. Артистка сменила несколько образов. На одном снимке Кароль позировала в элегантном черном платье и игриво демонстрировала стройные ноги.