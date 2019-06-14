Тина Кароль сделала соблазнительное фото в постели

Популярная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам соблазнительное фото.
В кадре поп-звезда лежит на кровати. На ней минимум макияжа и одежды, только черный топ и короткие шорты. Певица позирует в такой позе, которая выгодно подчеркивает пышную грудь.
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Пользователи Instagram с восторгом отреагировали на пост звезды и написали много положительных комментариев: "Секси", "Горячая", "Богиня", "Роскошная", "Красотка".
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Украинская певица Тина Кароль поделилась серией соблазнительных снимков в сети. Артистка сменила несколько образов. На одном снимке Кароль позировала в элегантном черном платье и игриво демонстрировала стройные ноги.
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