Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина

Певица Тина Кароль привезла сына Вениамина в Украину. Пришла с ним в студию "Завтрака с 1+1". Там сделала фото ребенка.
Снимком подросшего Вени она поделилась на своей странице в Instagram.
Поклонники отметили сходство 10-летнего мальчика с отцом - продюсером Евгением Огиром, что умер от рака в 2013-м.
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На фото сын Тины Кароль стоит, облокотившись на стол. Одет в белую футболку.
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Завтра о 7:30 Тіна Кароль заспіває наживо для глядачів "Сніданку з 1+1"! #тінакароль #тинакароль
Вениамин Огир родился в ноябре 2008-го. Сейчас сын Кароль живет и учится в Лондоне, Великобритания. Мальчик в совершенстве говорит на английском языке. Он для него почти родной. Певица летает к сыну дважды в неделю и проводит с ним много времени.
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