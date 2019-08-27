Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина

Певица Тина Кароль привезла сына Вениамина в Украину. Пришла с ним в студию "Завтрака с 1+1". Там сделала фото ребенка.

Снимком подросшего Вени она поделилась на своей странице в Instagram.

Автор: https://www.instagram.com/tinakarol_fantina/?hl=ru Певица Тина Кароль привезла сына Вениамина в Украину

Поклонники отметили сходство 10-летнего мальчика с отцом - продюсером Евгением Огиром, что умер от рака в 2013-м.

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На фото сын Тины Кароль стоит, облокотившись на стол. Одет в белую футболку.

Вениамин Огир родился в ноябре 2008-го. Сейчас сын Кароль живет и учится в Лондоне, Великобритания. Мальчик в совершенстве говорит на английском языке. Он для него почти родной. Певица летает к сыну дважды в неделю и проводит с ним много времени.