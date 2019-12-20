Тина Кароль представила духи имени себя

Фото: Anton Kulakowskiy

19 декабря в столичном ЦУМе Украинская певица Тина Кароль презентовала свой именной парфюм Tina by Tina Karol. Это нежный цветочный аромат.

Сначала ощущаются ноты яблока и свежего мандарина, затем на смену им приходит нота сердца весенней ландыши, а после раскрывается тональность чайной розы. Финальные аккорды парфюма - это восточные ноты во главе с мускусом, пачули и ветивером.

"Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки, одетые в этот парфюм, нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи - это мелодия души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будет пробуждать сознание! Кокетство в моде! Таким и вышел парфюм Tina by Tina Karol", - сказала артистка.

Тина Кароль не новичок в бьюти-индустрии. Ранее она выпустила красную помаду.