Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело

Тина Кароль поделилась соблазнительным снимком в сети. Фото: http://universemedia.com.ua

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым пикантным снимком в сети.

Черно-белую фотографию, на которой знаменитость позировала на берегу океана, разместила в Instagram.

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На Тине одета черная полупрозрачная комбинация на голое тело. На снимке Кароль смотрит в сторону и улыбается.

Поклонники засыпали звезду комплиментами и поздравили с тем, что аккаунт Тины собрал уже 1 млн подписчиков.

"Ждем на 1 миллион фото в купальнике", "поздравляю с 1 миллионом", "не хватает воздуха через твою красоту", "очень красивая", "волшебный образ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 11 Июл 2019 в 1:04 PDT

Недавно певица Тина Кароль показала безупречное тело на пляже.