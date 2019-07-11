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четверг, 11 июля 2019 18:15

Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело

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Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело
Тина Кароль поделилась соблазнительным снимком в сети. Фото: http://universemedia.com.ua

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым пикантным снимком в сети.

Черно-белую фотографию, на которой знаменитость позировала на берегу океана, разместила в Instagram.

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На Тине одета черная полупрозрачная комбинация на голое тело. На снимке Кароль смотрит в сторону и улыбается.

Поклонники засыпали звезду комплиментами и поздравили с тем, что аккаунт Тины собрал уже 1 млн подписчиков.

"Ждем на 1 миллион фото в купальнике", "поздравляю с 1 миллионом", "не хватает воздуха через твою красоту", "очень красивая", "волшебный образ".

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Недавно певица Тина Кароль показала безупречное тело на пляже.

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