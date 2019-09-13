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пятница, 13 сентября 2019 08:35

Тина Кароль подчеркнула аппетитные формы сексуальным топом

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Украинская певица Тина Кароль показала новые сексуальные фото.

Звезда позирует в черном белье - топе с длинными рукавами и трусах, которые выгодно подчеркивают фигуру певицы - пышную грудь и тонкую талию.

Автор: instagram.com/tina_karol
  Украинская певица Тина Кароль показала новые сексуальные фото
Украинская певица Тина Кароль показала новые сексуальные фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без бюстгальтера и босиком: Тина Кароль очаровала новым образом

Образ дополнила "влажным" макияжем, который добавляет сексуальности.

"Богиня", "Красотка", "Идеальная", "Прекрасная", - пишут подписчики певицы в Instagram.

Тина Кароль каждое утро молится к себе. Именно этот ритуал придает ей силы и мотивирует.

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Дата
13
сентября

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