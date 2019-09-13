Тина Кароль подчеркнула аппетитные формы сексуальным топом

Украинская певица Тина Кароль показала новые сексуальные фото.
Звезда позирует в черном белье - топе с длинными рукавами и трусах, которые выгодно подчеркивают фигуру певицы - пышную грудь и тонкую талию.
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Образ дополнила "влажным" макияжем, который добавляет сексуальности.
"Богиня", "Красотка", "Идеальная", "Прекрасная", - пишут подписчики певицы в Instagram.
Тина Кароль каждое утро молится к себе. Именно этот ритуал придает ей силы и мотивирует.
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