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среда, 26 декабря 2018 09:59

Тина Кароль ошеломила фанатов своим видом без макияжа

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Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников снимком, на котором позирует без макияжа.

Певица сфотографировалась со своими фанатами в аэропорту "Борисполь", пишет "Уніан".

Снимок опубликовала в Instagram.

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Кароль была одета в белый свитер, светлую куртку, а на лице у нее совсем отсутствует косметика. Поклонники отметили, что певица выглядит очень молодо и осыпали ее комплиментами.

Автор: images.unian.net
  Тина Кароль с фанатом в аэропорту
Тина Кароль с фанатом в аэропорту

"Словно 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка", "Большеглазая красавица", "Ужас, это вообще законно с годами становиться младшим?" - написали фанаты.

Украинская певица Тина Кароль не может все песни петь на одном языке. Все зависит от темы и настроения композиции.

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