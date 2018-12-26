Тина Кароль ошеломила фанатов своим видом без макияжа

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников снимком, на котором позирует без макияжа.

Певица сфотографировалась со своими фанатами в аэропорту "Борисполь", пишет "Уніан".

Снимок опубликовала в Instagram.

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Кароль была одета в белый свитер, светлую куртку, а на лице у нее совсем отсутствует косметика. Поклонники отметили, что певица выглядит очень молодо и осыпали ее комплиментами.

Автор: images.unian.net Тина Кароль с фанатом в аэропорту

"Словно 18 лет, очень молодо выглядит Тиночка", "Большеглазая красавица", "Ужас, это вообще законно с годами становиться младшим?" - написали фанаты.

Украинская певица Тина Кароль не может все песни петь на одном языке. Все зависит от темы и настроения композиции.