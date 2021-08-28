Тина Кароль ошеломила эффектным образом

Украинская певица Тина Кароль накануне Дня Независимости Украины снялась в эффектной фотосессии.

Снимками исполнительница поделилась в Instagram. На них Кароль предстала в наряде от ливанского дома высокой моды Azzi&Osta.

Одежда этого бренда носят знаменитости Меган Фокс, Бейонсе, Cardi B.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеть заподозрила Тину Кароль в беременности

Кароль примеряла длинное нежно-розовое платье с разрезом. На талии была вышивка. Наряд дополнили шлейфом с кружевными рюшами.

Свой образ певица дополнила босоножками на каблуках. Волосы вложила элегантными локонами.

Ко Дню Независимости Тина Кароль презентовала новый альбом под названием "Молода кров". В пластинку вошло 7 треков-дуэтов с исполнителями новой формации. "Черкай іскру" - дуэт с финалистом шоу Х-фактор Wellboy. В июне молодой исполнитель родом из села Грунь на Сумщине выпустил трек "Гуси". Через две недели после релиза песня вошла в топ-20 украинского Apple Music.