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суббота, 28 августа 2021 14:08

Тина Кароль ошеломила эффектным образом
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Украинская певица Тина Кароль накануне Дня Независимости Украины снялась в эффектной фотосессии.

Снимками исполнительница поделилась в Instagram. На них Кароль предстала в наряде от ливанского дома высокой моды Azzi&Osta.

Одежда этого бренда носят знаменитости Меган Фокс, Бейонсе, Cardi B.

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Исполнительница появилась в роскошном образе. Съемки прошли накануне Дня Независимости Украины. Фото: instagram.com/tina_karol
Исполнительница появилась в роскошном образе. Съемки прошли накануне Дня Независимости Украины. Фото: instagram.com/tina_karol
Исполнительница появилась в роскошном образе. Съемки прошли накануне Дня Независимости Украины. Фото: instagram.com/tina_karol

Кароль примеряла длинное нежно-розовое платье с разрезом. На талии была вышивка. Наряд дополнили шлейфом с кружевными рюшами.

Свой образ певица дополнила босоножками на каблуках. Волосы вложила элегантными локонами.

Ко Дню Независимости Тина Кароль презентовала новый альбом под названием "Молода кров". В пластинку вошло 7 треков-дуэтов с исполнителями новой формации. "Черкай іскру" - дуэт с финалистом шоу Х-фактор Wellboy. В июне молодой исполнитель родом из села Грунь на Сумщине выпустил трек "Гуси". Через две недели после релиза песня вошла в топ-20 украинского Apple Music.

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