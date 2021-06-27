Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены

Певица прервала свой концерт из-за дождя. Фото: znaj.ua

Украинская певица Тина Кароль прервала свой концерт в Одессе.

Это произошло из-за сильного дождя и плохой работе аппаратуры, сообщает Obozrevatel.

Артистка спела на сцене ночного клуба "Итака" 5-6 песен и прекратила выступление. Кароль крайне возмутило то, что на сцену лил дождь, а с аппаратурой были технические неисправности.

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"Я уважаю себя и вас. Я так петь не могу. На этом концерт окончен", - сказала певица и покинула сцену.

Поклонники такого поворота событий не ожидали. В Instagram фанаты утверждали, что артистка должна была закончить выступление, поскольку они ждали ее несколько часов под дождем, а некоторые приехали из других городов. Были и те, кто поддержал Кароль в том, что в отмене концерта виновата не она, а организация ночного клуба.



Артистка 36-летняя Тина Кароль планирует удивить поклонников новым опасным шоу. Для выступления на фестивале Atlas Weekend певица готовит номер на мотоцикле с участием чемпиона Украины и призера европейских соревнований по стантрайдингу Андрея Головни.