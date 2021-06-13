Тина Кароль еле удержала сочную грудь в откровенном декольте

Певица Тина Кароль порадовала фолловеров новым снимком. На нем артистка позировала в бежевом трикотажном платье миди с откровенным вырезом в зоне декольте.

Рядом с Кароль стояли ее маленькие копии - ароматические свечи с ее коллаборации с Teplo Candle.

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"Девушка, девочка, женщина - символ семьи, уюта и тепла", - подписала снимок певица в Instagram.

Автор: instagram.com/tina_karol Певица Тина Кароль порадовала фолловеров новым снимком в платье с откровенным декольте

Ранее Тина Кароль поразила фанатов пикантными снимками. Певица приняла участие в рекламной фотосессии шелковых платков. На фотографиях звезда позировала в белом боди и джинсах. Образ дополнила оранжевым платком из коллекции, который создала в коллаборации с брендом Dolya.