Тина Кароль эффектно подчеркнула грудь облегающим блестящим платьем

Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным образом. Она позирует в блестящем платье, что обжимает фигуру и эффектно подчеркивает грудь.

Образ дополнила босоножками на высоких каблуках и яркой красной помадой, без которой певица редко появляется на публике. Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.

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Автор: Instagram Тины Кароль Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным образом в блестящем платье

Украинская певица Тина Кароль показала сексуальные фото в купальнике. Это спровоцировало фанатов к активным обсуждениям в сети.