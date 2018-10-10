Тина Кароль эффектно подчеркнула грудь облегающим блестящим платьем

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1458
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1395
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 378
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1053
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1971
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 360
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2565
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9117
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
40
4
7
3
11
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
Бекхэмы продают свой сказочный дом за $ 33 млн
Бекхэмы продают свой сказочный дом за $ 33 млн
Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье
Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье
Эштон Катчер и Мила Кунис устроили поцелуи посреди улицы
Эштон Катчер и Мила Кунис устроили поцелуи посреди улицы
Звезда &quot;Тора&quot; строит огромное имение похожее на военную крепость
Звезда "Тора" строит огромное имение похожее на военную крепость
Видео
Все видео
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1458
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 1971
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 792
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1422
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5445
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1296
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 09:57

Тина Кароль эффектно подчеркнула грудь облегающим блестящим платьем

  Комментировать

Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным образом. Она позирует в блестящем платье, что обжимает фигуру и эффектно подчеркивает грудь.

Образ дополнила босоножками на высоких каблуках и яркой красной помадой, без которой певица редко появляется на публике. Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тина Кароль заинтриговала поклонников округлившимся животом

Автор: Instagram Тины Кароль
  Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным образом в блестящем платье
Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным образом в блестящем платье

Украинская певица Тина Кароль показала сексуальные фото в купальнике. Это спровоцировало фанатов к активным обсуждениям в сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тина Кароль эффектно подчеркнула грудь облегающим блестящим платьем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 84056
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 61699
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 59581
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 53829
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 Просмотров: 48583
Знаменитости
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 20487
Бекхэмы продают свой сказочный дом за $ 33 млн
Бекхэмы продают свой сказочный дом за $ 33 млн
4
 Просмотров: 1746
Для Оли Поляковой во Дворце спорта строят тронный зал
Для Оли Поляковой во Дворце спорта строят тронный зал Просмотров: 72
Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье
Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье
7
 Просмотров: 4014
Голливудская вокалистка Купер Филипп выступит в Киеве
Голливудская вокалистка Купер Филипп выступит в Киеве Просмотров: 63
Больше всего комментируют
28
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
7
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 30886
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua