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среда, 10 февраля 2021 14:02

Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
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Американский актер 25-летний Тимоти Шаламе перевоплотился в сына Эдварда Руки-ножницы для рекламы Cadillac, которую создали к Super Bowl-2021. Актриса Вайнона Райдер вернулась к роли Ким Боггс, которую исполняла в 1990-х, и сыграла его мать.

В ролике представили электрокросовер Cadillac Lyriq с функцией управления без рук.

Фото: instagram.com/voguemagazine

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Фантастический фильм 1990 года режиссера Тима Бертона - культовая картина. Сюжет подается как трагикомическая сказка о необычном юноше Эдварде, созданном изобретателем с ножницами вместо рук. Попав в город, он, несмотря на странность, приобретает славу. Но горожане стремятся воспользоваться его доверчивостью ради личной выгоды. Лента считается одной из главных киноработ Джонни Деппа и Райдер.

Рекламный ролик поражает атмосферой оригинального фильма. По сюжету, Шаламе проводит день, справляясь с проблемой наличия ножниц вместо рук.

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Super Bowl – финальная игра сезона в американском футболе. Является не только событием в мире спорта, но и в американской рекламной сфере. Общее количество зрителей "Супербоула" превышает 1 млрд человек, поэтому рекламные слоты во время трансляции стоят миллионы долларов.

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