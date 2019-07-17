Time огласил рейтинг самых влиятельных людей мира

 
Ексклюзивы
1/5
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 387
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 756
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 603
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 675
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 657
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3105
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1440
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 891
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 2016
Фото
Все фото
5
4
3
4
3
Группа &quot;Агонь&quot; сняла пародию на &quot;Игру престолов&quot; и СССР
Группа "Агонь" сняла пародию на "Игру престолов" и СССР
Пышные бедра и тонкая талия: Деми Роуз показала шикарную фигуру
Пышные бедра и тонкая талия: Деми Роуз показала шикарную фигуру
Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка
Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка
Экстремально короткий топ и крохотное белье: Эмили Ратаковски похвасталась фигурой
Экстремально короткий топ и крохотное белье: Эмили Ратаковски похвасталась фигурой
Даша Астафьева засветила пышный бюст в сети
Даша Астафьева засветила пышный бюст в сети
Видео
Все видео
Пилон и откровенные танцы: Дженнифер Лопес стала стриптизершей
Пилон и откровенные танцы: Дженнифер Лопес стала стриптизершей
"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука
"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука
"Скажут, что фотошоп" - Деми Роуз засветила пышные ягодицы на видео
"Скажут, что фотошоп" - Деми Роуз засветила пышные ягодицы на видео
Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend
Брат за брата: назвали имя хедлайнера, который заменит A$AP Rocky на Atlas Weekend
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена" - Вакарчук презентовал сильную песню об Украине
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 675
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1737
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 891
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2592
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1773
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 15:44

Time огласил рейтинг самых влиятельных людей мира
5

  Комментировать

Издание Time создало рейтинг самых влиятельных людей в Интернете. Глянец оценивал конкурентов, рассматривая их глобальное влияние на социальные медиа и их общую способность управлять новостным контентом.

В этом году в топ самых влиятельных попали не только звезды шоубиза, но и люди, которые получили известность благодаря соцсетям, политики и члены королевской семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Forbes составил рейтинг ТОП-100 самых дорогих знаменитостей

1. Президент США Дональд Трамп увеличил свою цифровую популярность за последний год. Американский гарант постит по 80 публикаций в Twitter за день и собирает сотни тысяч лайков, комментариев и репостов. Его твиты - это основа сегментов кабельных новостей, результатов поиска Google, онлайн-новостей и мемов.

Автор: glavred.info
  Дональд Трамп постит по 80 твитов каждый день
Дональд Трамп постит по 80 твитов каждый день

2. Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл получили статус самой влиятельной четы после того, как создали Instagram-аккаунт, который за 6 часов собрал более 1 млн подписчиков. Это побило все рекорды соцсети. Каждый месяц в профиле освещаются вопросы изменения климата и рассуждения о психическом здоровье. Пара занимается благотворительностью, помогает населению Африки и приютам для животных.

Автор: news.liga.net
  Герцоги Сассекские получили первый миллион подписчиков в соцсети за 6 часов
Герцоги Сассекские получили первый миллион подписчиков в соцсети за 6 часов

3. Американская рэперка Карди Би имеет более 47 млн подписчиков в Instagram. Несмотря на то, что жизнь девушки изменилась в лучшую сторону за последние годы, подход Карди к работе в Интернете остался в основном прежним: она постит религиозные видео и мемы между красными ковровыми дорожками, концертными кадрами и политическими посланиями. В январе Карди попала в заголовки газет за то, что опубликовала видео с критикой президента Трампа за то, что он не финансировал правительство.

Автор: www.tatler.ru
  Карди Би критиковала политику Дональда Трампа
Карди Би критиковала политику Дональда Трампа

4. Американская певица и актриса Ариана Гранде. Ее второй альбом Thank U, Next занял три первых строчки на Billboard Hot 100 chart. Гранде стала первой исполнительницей, что сделала это со времен Beatles. В Instagram певица собрала 223 млн фолловеров. Поэтому ее успех был частично вызван ажиотажем в соцсети, в которой звезда часто анонсировала новые хиты.

Автор: http://www.loveradio.ru
  Ариана Гранде побила рекорд группы Beatles
Ариана Гранде побила рекорд группы Beatles

5. Южнокорейский группа BTS благодаря своим миллионным фанбазам, которые называются "ARMY", стали влиятельным бойсбенда века. Среди последних наград группы: выпуск трех альбомов Billboard № 1 за один год; дебют музыкального клипа "Boy With Luv", который получил рекордные 75 млн просмотров в первые 24 часа; и сотрудничество с мобильной игрой, в которой поклонники могут играть роль менеджера группы, которая занимала первые строчки в рейтинге загрузок в Apple App Store.

Автор: ru.wikipedia.org
  Группа BTS имеет самую сильную фанбазу
Группа BTS имеет самую сильную фанбазу

Недавно в Лас-Вегасе, США, состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019. Назвали лучших исполнителей года по версии американского издания Billboard.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Time огласил рейтинг самых влиятельных людей мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Умер последний казацкий атаман

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

Открыли католический университет

Галичанин получил Нобелевскую премию

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Город штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 27243
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 25239
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 24662
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 22302
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 19676
Знаменитости
Каминг-аут: звезды, которые признались в нетрадиционной сексуальной ориентации
Каминг-аут: звезды, которые признались в нетрадиционной сексуальной ориентации Просмотров: 234
Солнечный Крит и безумная Ибица: где отдыхают украинские звезды
Солнечный Крит и безумная Ибица: где отдыхают украинские звезды Просмотров: 171
"Миллиона не хватит" - Анна Седокова рассказала, сколько тратить каждый месяц
"Миллиона не хватит" - Анна Седокова рассказала, сколько тратить каждый месяц Просмотров: 27
Группа "Агонь" сняла пародию на "Игру престолов" и СССР
Группа "Агонь" сняла пародию на "Игру престолов" и СССР
5
 Просмотров: 126
Пышные бедра и тонкая талия: Деми Роуз показала шикарную фигуру
Пышные бедра и тонкая талия: Деми Роуз показала шикарную фигуру
4
 Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
13
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
11
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
1
"После выборов президента в стране царит безвластие" - Жадан
Голосов: 36304
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua