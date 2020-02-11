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вторник, 11 февраля 2020 15:52

The HARDKISS представили акустическую версию песни "00:00"

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The HARDKISS представили акустическую версию песни &quot;00:00&quot;
Сингл войдет в будущий альбом "Акустика. Live", записанный во время концертов одноименного проекта. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Группа The HARDKISS представляет акустическую live-версию песни "00:00".

"Спасай его от него же самого... Знакомо? Видео "00:00" уже на YouTube", - написала певица Юлия Санина в Instagram.

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Сингл войдет в будущий альбом "Акустика. Live", записанный во время концертов одноименного проекта. Альбом The HARDKISS "Акустика. Live" увидит свет в 2020 году.

Рок-группа The Hardkiss выпустила клип на песню на украинском языке - "Жива". Видео появилось на официальном YouTube-канале группы несколько часов назад. Сингл посвятили любви, женскому перерождению и ненависти.

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