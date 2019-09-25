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среда, 25 сентября 2019 12:41

Платье в огне и море крови: The Hardkiss презентовали новый клип на песню "Жива"

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Платье в огне и море крови: The Hardkiss презентовали новый клип на песню &quot;Жива&quot;
The Hardkiss презентовали новый клип. Фото: http://andartists.com

Рок-группа The Hardkiss выпустила клип на песню на украинском языке - "Жива".

Видео появилось на официальном YouTube-канале группы несколько часов назад.

Сингл посвятили любви, женскому перерождению и ненависти.

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"Кровь в кадре в The Hardkiss появилась впервые. Понимаю, что кому-то история покажется мрачной, но вампиры без крови - это не наше кино. Мы настолько заигрались с мистикой, что в самом финале съемок произошло ЧП. Пиротехника подвела и на мне вспыхнуло платье. Но, спасибо, все хорошо, я "Жива". - рассказала солистка Юлия Санина.

За 3 часа после публикации видео набрало почти 50 тыс. просмотров и 6,5 тыс. лайков.

Группа The Hardkiss представил лирик-видео на песню "Кто, как не ты". Композиция входит в альбом "Железная ласточка", вышедший в сентябре прошлого года.

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