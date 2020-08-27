The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом

Украинская рок-группа The Hardkiss и артист Monatik выпустили зрелищный клип на песню "Кобра".
Трек записан на украинском языке. Самое видео разместили на YouTube-канале The Hardkiss.
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Авторы песни - фронтвумен группы Юлия Санина и ее муж, креативный продюсер коллектива Валерий Бебко. Он же является режиссером клипа. В ролике Санина появляется в яркой одежде с множеством заплетенных длинных кос, напоминающие змей. Monatik выбрал черный образ: укороченные брюки, футболку, куртку и шляпу.
"Опасные связи The Hardkiss и Monatik", - прокомментировала в Instagram новое видео Юлия.
Группа "Без Обмежень" презентовала клип на песню "Героям". Посвящена украинским военным и белорусским протестующим.
В записи композиции также приняли участие фронтмен группы "Скай" Олег Собчук, музыканты коллектива Kozak System Иван Ленё и Сергей Соловей и саундпродюсер Артур Даниелян.
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