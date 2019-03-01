Те, кто вызвали скандал с Евровидением должны уйти в отставку, - Бебешко

Бебешко: "Этот стиль, который Maruv выбрала, он эпатажный. Я бы назвал его стрип-стайл, мужчинам всем очень понравилось" Фото: Karabas Live

По словам музыкального продюсера, у Maruv в Европе был бы успех и она составила бы серьезную конкуренцию участникам конкурса

Все, кто создал в этом году скандал с Евровидением и подорвал имидж Украины, должны уйти в отставку, заявил музыкальный продюсер Владимир Бебешко, рассказывает 112 Украина.

"Мы уже ничего не ждем, потому что весь музыкальный мир восстал, это музыкальный Майдан. Мы ожидаем отставки полностью тех людей, которые создали скандал, подорвали имидж Украины. Они должны немедленно уйти в отставку, потом надо назначить новых людей, которым мы будем доверять, и на следующий год мы выберем достойного. Пока никакой речи быть не может. Отставка ", - заявил он.

В частности, по его словам, уволиться должны те, кто организовывал нацотбор.

"Это "Общественное телевидение". Они несут ответственность, что за последние два года Украина занимает последние, предпоследние места, а в этом году скандал. Над нами уже смеются", - добавил Бебешко.

Продюсер также считает, что у победительницы национального отбора Maruv в Европе был бы успех и она составила бы серъезную конкуренцию участникам конкурса.

"Этот стиль, который она выбрала, он эпатажный. Я бы назвал его стрип-стайл, мужчинам всем очень понравилось. Наша целомудренная Украина не готова это воспринять, я понимаю. В Европе это был бы успех. Я думаю, что она бы сделала очень серьезную конкуренцию. Конечно я за то, чтобы Украину представляла певица, которая имеет этнические корни, чтобы звучала украинская песня. Но мы не воспитали, не успели, плохо подготовились. А эта девушка Maruv вышла и профессионально в том стиле выступила, достойно победила. Вот и все, надо было ее отправлять", - рассказал он.

Бебешко также отметил, что отказываться от участия в Евровидении-2020, если победит Россия, неправильно.

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"Надо победами брать, а не отсиживаться и прятаться в кусты", - сказал продюсер.

В 2019 году Украина не будет представлена ​​на песенном конкурсе Евровидение, который 14-18 мая будет проходить в Тель-Авиве. Об этом говорится в официальном заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины. "Следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течении национального отбора общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении. НОТУ предложила создать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества о сотрудничестве украинских артистов со страной-агрессором. Также разработать законопроект, который бы регулировал этот вопрос.