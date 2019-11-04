 
Ексклюзивы
1/5
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
2 Просмотров: 1908
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 810
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 531
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
1 Просмотров: 1737
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 693
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6516
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1467
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4149
Фото
Все фото
4
4
4
5
3
Tayanna представила новую песню &quot;До мами&quot;
Tayanna представила новую песню "До мами"
Новое увлечение Тилля Линдемана - порнозвезда
Новое увлечение Тилля Линдемана - порнозвезда
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере
Рианна соблазняла в колготках и бюстгальтере
Видео
Все видео
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
Maruv получила одну из самых престижных музыкальных наград как исполнительница России
Maruv получила одну из самых престижных музыкальных наград как исполнительница России
"Танцы со звездами": кто покинул шоу
"Танцы со звездами": кто покинул шоу
Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип
Bliad: электронный дуэт YUKO выпустил провокационный клип
Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы
Леся Никитюк засветила под водой грудь и ягодицы
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 531
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 576
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3276
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1944
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 72
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
понедельник, 04 ноября 2019 16:53

Tayanna представила новую песню "До мами"
4

  Комментировать

Tayanna выступила в 11-м эфире "Танцев со звездами". Фото: пресс-служба
Tayanna выступила в 11-м эфире "Танцев со звездами". Фото: пресс-служба
Tayanna выступила в 11-м эфире "Танцев со звездами". Фото: пресс-служба
Tayanna выступила в 11-м эфире "Танцев со звездами". Фото: пресс-служба

3 ноября в рамках проекта "Танцы со звездами" состоялась эксклюзивная премьера сингла Tayanna "До мами". В прямом эфире певица представила музыкально-хореографический перформанс, режиссером-постановщиком которого выступил Руслан Махов.

Номер был выполнен в стилистике кино 1960-х. Лаконичные силуэты нежных оттенков, романтика и нарочитая инфантильность стала отправной точкой для создания нового имиджа исполнительницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Танцы со звездами": кто покинул шоу

"Песня "До мами" - история любви, где чувствами хрупкой женщины пользуется человек, чтобы полечить свою мучительную рану прошлых отношений. Это подавляет главную героиню. Человек, который становится "подорожником" для ее души - мама. Ведь в разных жизненных ситуациях никто не подберет лучших слов чем она. Мы возвращаемся к маме, когда нам нужен совет, когда нам хорошо или плохо, весело или одиноко", - комментирует Tayanna.

Композиция станет лид-синглом будущего альбома, релиз которого запланирован на зиму этого года. Автором слов и музыки песни "До мами" выступила сама певица, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.

В 11-м эфире шоу "Танцы со звездами" сюрпризом порадовала Наталья Могилевская. Певица через 13 лет вышла на паркет шоу в паре с судьей проекта Владом Ямой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Tayanna представила новую песню "До мами"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Скандирование "Украина! Украина!" заглушило гимн России

Год без Екатерины Гандзюк: все об убийстве и следствии

Американцы провалили две операции по освобождению заложников

Самое читаемое
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 20962
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 19341
Кто может остаться без работы
Кто может остаться без работы Просмотров: 12942
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 12483
В Испании внезапно умер ветеран АТО: родные просят о помощи
В Испании внезапно умер ветеран АТО: родные просят о помощи Просмотров: 12222
Знаменитости
Макс Барских отправляется в годовое турне по континентам
Макс Барских отправляется в годовое турне по континентам Просмотров: 18
Новое увлечение Тилля Линдемана - порнозвезда
Новое увлечение Тилля Линдемана - порнозвезда
4
 Просмотров: 2727
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 Просмотров: 4986
Мокрое фото с Потапом опубликовала Каменских
Мокрое фото с Потапом опубликовала Каменских 1 Просмотров: 1647
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
"Танцы со звездами": Могилевская "зажгла" на паркете с Ямой и призналась в любви новому избраннику
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
12
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
3
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Голосов: 38946
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua