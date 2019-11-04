Tayanna представила новую песню "До мами"

3 ноября в рамках проекта "Танцы со звездами" состоялась эксклюзивная премьера сингла Tayanna "До мами". В прямом эфире певица представила музыкально-хореографический перформанс, режиссером-постановщиком которого выступил Руслан Махов.

Номер был выполнен в стилистике кино 1960-х. Лаконичные силуэты нежных оттенков, романтика и нарочитая инфантильность стала отправной точкой для создания нового имиджа исполнительницы.

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"Песня "До мами" - история любви, где чувствами хрупкой женщины пользуется человек, чтобы полечить свою мучительную рану прошлых отношений. Это подавляет главную героиню. Человек, который становится "подорожником" для ее души - мама. Ведь в разных жизненных ситуациях никто не подберет лучших слов чем она. Мы возвращаемся к маме, когда нам нужен совет, когда нам хорошо или плохо, весело или одиноко", - комментирует Tayanna.

Композиция станет лид-синглом будущего альбома, релиз которого запланирован на зиму этого года. Автором слов и музыки песни "До мами" выступила сама певица, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.

В 11-м эфире шоу "Танцы со звездами" сюрпризом порадовала Наталья Могилевская. Певица через 13 лет вышла на паркет шоу в паре с судьей проекта Владом Ямой.