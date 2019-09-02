Tayanna эмоционально отреагировала на провал в "Танцах со звездами"

Певица TAYANNA прокомментировала свой уход из шоу "Танцы со звездами"
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"Очень благодарна за ваши сообщения со словами поддержки, отправленные SMS, вы у меня самые лучшие! Я счастлива иметь таких поклонников. Радостно чувствовать вашу поддержку. Жизнь наносит нам свои вызовы и мы должны их принимать, поэтому главное в испытаниях - это опыт, он закаляет и делает нас лучшими", - поделилась TAYANNA.
Певица эмоционально отреагировала на результаты голосования. Скоро в соцсети отметила, что тяжело работала со своим партнером.
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Друзі, дуже вдячна за ваші повідомлення зі словами підтримки, відправлені SMS, ви у мене найкращі! Я щаслива мати таких прихильників. Радісно відчувати вашу підтримку. Життя завдає нам свої виклики і ми маємо їх приймати, тому головне в випробуваннях - це досвід, він загартовує і робить нас кращими. @1plus1_ua дав мені можливість вийти на головний паркет країни та бути учасницею легендарного проекту "Танці з зірками" @tanci1plus1 з неймовірним партнером @igorkuzmenko_official_. Я спробувала відчути танець не як змагання, а як емоцію. Було дійсно незабутньо, два тижні як ціле маленьке життя. Щиро дякую всім! І не забувайте, зустрічаємось з вами щодня в ефірі @zhvl_official ❤️ #tayanna #танціззірками #ігоркузьменко
Темой второго прямого эфира шоу стал "Вечер легенд" – выступления участники посвятили своим кумирам.
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