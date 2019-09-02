Tayanna эмоционально отреагировала на провал в "Танцах со звездами"

Tayanna покинула "Танцы со звездами". Фото: Instagram

Певица TAYANNA прокомментировала свой уход из шоу "Танцы со звездами"

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"Очень благодарна за ваши сообщения со словами поддержки, отправленные SMS, вы у меня самые лучшие! Я счастлива иметь таких поклонников. Радостно чувствовать вашу поддержку. Жизнь наносит нам свои вызовы и мы должны их принимать, поэтому главное в испытаниях - это опыт, он закаляет и делает нас лучшими", - поделилась TAYANNA.

Певица эмоционально отреагировала на результаты голосования. Скоро в соцсети отметила, что тяжело работала со своим партнером.

Темой второго прямого эфира шоу стал "Вечер легенд" – выступления участники посвятили своим кумирам.