"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету

Людмила Барбир стала участницей "Танцев со звездами". Фото: womanmagazine-npp.com

Украинская телеведущая "Завтрак 1 + 1" Людмила Барбир стала участницей танцевального проекта "Танцы со звездами".

Сегодня утром дискобол, который стал символом шоу, появился в прямом эфире передачи и его выбор пал на ведущую.

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Шар остановился у ног Барбир и она приняла этот вызов.

"Люда, поздравляю. Теперь твоя жизнь разделится на до и после участия в шоу", - поздравил коллегу Руслан Сеничкин, который участвовал в прошлом сезоне "Танцев со звездами".

Новоиспеченные участники передали #танціззіркаміchallenge телеведущему, ресторатору Даниэлю Салему и певице Славе Каминской. Кого из них выберет дискобол и кто станет следующим участником шоу, поклонники проекта узнают совсем скоро.

Организаторы танцевального шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" рассекретили имя 3-го судьи конкурса. Танцор был главным хореографом на британских шоу X-Factor, The Voice и America's Got Talent.