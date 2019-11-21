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четверг, 21 ноября 2019 19:18

"Танцы со звездами": Остапчук раскритиковала его партнерша

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&quot;Танцы со звездами&quot;: Остапчук раскритиковала его партнерша
Илона Гвоздева раскритиковала Владимира Остапчука за поражение на "Танцах со звездами". Фото: 1plus1.ua

Шоу "Танцы со звездами 2019" в шаге от финала покинули одни из фаворитов - Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева прокомментировала событие и обвинила в поражении своего партнера. Об этом она рассказала в комментарии "Фактам".

По словам танцовщицы, ее партнер в один момент забыл, что должен работать в команде. По этой причине Остапчук повлиял на результаты голосования, не показывая настоящие эмоции в постановках.

"Не хочу его обидеть, но, по-моему, в какой-то момент Владимир Остапчук захотел кубок настолько сильно, что забыл: это шоу - командный проект, в котором очень важна работа в паре. Володю, видимо, затопило всеобщее восхищение, большое количество поклонниц вокруг, и он начал думать, что и сам может доказывать свое мастерство на танцполе", - отметила Гвоздева.

Она убеждена, что самолюбования Остапчука в шоу сыграло против него. Именно стремление получить главный кубок, а не наслаждения участием в шоу было одной из причин фиаско.

"Думаю, это сыграло не последнюю роль в решении зрителей, за кого голосовать. Хотя, я соглашусь с мнением, что он был достоин финала с точки зрения технических данных. Просто его немного занесло на волне успеха. Вова слишком рано начал думать о победе, и зритель это почувствовал, решив, что ему пора уходить", - подчеркнула она.

Гвоздева добавила, что со всеми партнерами по "Танцам со звездами" имеет дружеские отношения. При этом с Остапчуком дружеских отношений не сложилось.

"С Вовой у нас, к сожалению, отношения не сложились. Его любовь к себе была сильной. Он пытался, все выполнял, но думал только о себе, что и помешало ему дойти до финала. Я много раз говорила о том, что танцевать надо в паре, но Вова меня не слушал. Он выходил на паркет, и эмоции его буквально переполняли", - отметила танцовщица.

В конце громкого интервью Илона Гвоздева призналась, что и поддержки ей было сложно выполнять со звездным партнером. Танцовщица была готова к тому, что все па придется выполнять с любителем. Однако во время выполнения самбы она поняла, что ей будет сложно с Владимиром Остапчуком.

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"Был один момент в самбе, когда мы не смогли выполнить поддержку. Она не была суперсложной технически, но что-то пошло не так. К сожалению, в тот момент я поняла, что Вова не может взять себя в руки, он очень растерялся. Это был для меня "колокольчик", что с поддержками надо заканчивать. Знаете, даже если человек не смог выполнить поддержку, он как минимум должен сделать все, чтобы не уронить партнершу на пол. Я, конечно, не упала, но Володя не приложил усилий, чтобы хоть как-то изменить ситуацию ", - заявила Илона Гвоздева.

В то же время сам Владимир Остапчук публично поблагодарил партнершу за все подготовки к прямым эфирам и выступления на шоу. Телеведущий никогда не скрывал, что "Танцы со звездами 2019" стали для него особым проектом.

Недавно Наталья Могилевская выпустила тизер к новому клипу на песню "Полюбила". Премьера композиции состоялась на шоу "Танцы со звездами".

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