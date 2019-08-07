"Так себя запустила" - подписчики раскритиковали фигуру Кати Осадчей в бикини

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 945
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2007
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1836
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3753
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12456
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14895
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 738
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2844
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3339
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
7
10
6
5
5
Алена Шоптенко похвасталась фигурой на морском побережье
Алена Шоптенко похвасталась фигурой на морском побережье
&quot;Почти голая с 3-ма мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3-ма мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
Дом Мегаен Маркл в Лос-Анджелесе продают за 1,8 миллиона долларов
Дом Мегаен Маркл в Лос-Анджелесе продают за 1,8 миллиона долларов
Крис Хемсворт вместе с сексуальным братом похвастался идеальным торсом
Крис Хемсворт вместе с сексуальным братом похвастался идеальным торсом
Селена Гомес продемонстрировала исхудалую фигуру в рекламе
Селена Гомес продемонстрировала исхудалую фигуру в рекламе
Видео
Все видео
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе
Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе
"Коля, это был знак" - нардеп попал в больницу
"Коля, это был знак" - нардеп попал в больницу
Сексуальное боди и платье-сетка: Людмила Барбир показала соблазнительный образ для "Танцев со звездами"
Сексуальное боди и платье-сетка: Людмила Барбир показала соблазнительный образ для "Танцев со звездами"
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3618
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 738
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7407
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2826
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 954
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 11:50

"Так себя запустила" - подписчики раскритиковали фигуру Кати Осадчей в бикини

  Комментировать

Украинская телеведущая 35-летняя Катя Осадчая похвасталась в сети стройной фигурой в ретро-купальнике.

Соблазнительные снимки с отдыха звезда опубликовала в Instagram.

Автор: @kosadcha
  Катя Осадчая поделилась снимками в купальнике
Катя Осадчая поделилась снимками в купальнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стройная Катя Осадчая похвасталась фигурой в бикини

На фото Осадчая позировала в черном бикини в стиле 1950-х годов. Образ звезды дополняли собранные в пучок волосы и круглые ретро-очки

Телеведущая сидела на берегу рядом с водой, но не смотрела в кадр.

Автор: @kosadcha
  Катя Осадчая поделилась снимками в купальнике
Катя Осадчая поделилась снимками в купальнике

Подписчики засыпали знаменитость комментариями.

"Очень красивая", "невероятно красивый вид", "так себя запустила", "это так волшебно, когда твой мужчина делает фото для Instagram, береги его".

Телеведущая Екатерина Осадчая украсила обложку журнала Cosmopolitan и дала откровенное интервью. В беседе с журналистами знаменитость призналась, как ее покорил муж Юрий Горбунов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Так себя запустила" - подписчики раскритиковали фигуру Кати Осадчей в бикини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Усилил Голодомор - 87 лет назад приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 57310
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 26379
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 21520
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых 1 Просмотров: 13662
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 Просмотров: 12879
Знаменитости
Алена Шоптенко похвасталась фигурой на морском побережье
Алена Шоптенко похвасталась фигурой на морском побережье
7
 Просмотров: 5463
"Почти голая с 3-ма мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3-ма мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 Просмотров: 2187
День рождения Ротару: интересные факты поражают
День рождения Ротару: интересные факты поражают Просмотров: 369
Летели на концерт: загорелся самолет популярной певицы
Летели на концерт: загорелся самолет популярной певицы Просмотров: 2430
Свитолина вошла в топ-10 рейтинга самых богатых спортсменов мира
Свитолина вошла в топ-10 рейтинга самых богатых спортсменов мира Просмотров: 288
Больше всего комментируют
8
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
5
Коммунисты через суд хотят вернуться в большую политику
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
4
В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко
3
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 36781
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua