"Так себя запустила" - подписчики раскритиковали фигуру Кати Осадчей в бикини

Украинская телеведущая 35-летняя Катя Осадчая похвасталась в сети стройной фигурой в ретро-купальнике.

Соблазнительные снимки с отдыха звезда опубликовала в Instagram.

Автор: @kosadcha Катя Осадчая поделилась снимками в купальнике

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На фото Осадчая позировала в черном бикини в стиле 1950-х годов. Образ звезды дополняли собранные в пучок волосы и круглые ретро-очки

Телеведущая сидела на берегу рядом с водой, но не смотрела в кадр.

Автор: @kosadcha Катя Осадчая поделилась снимками в купальнике

Подписчики засыпали знаменитость комментариями.

"Очень красивая", "невероятно красивый вид", "так себя запустила", "это так волшебно, когда твой мужчина делает фото для Instagram, береги его".

Телеведущая Екатерина Осадчая украсила обложку журнала Cosmopolitan и дала откровенное интервью. В беседе с журналистами знаменитость призналась, как ее покорил муж Юрий Горбунов.