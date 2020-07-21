Sysuev презентовал летний хит

Украинский R&B певец Sysuev представил новую танцевальную песню "Can't Resist U". Новую песню "Can't Resist U" трудно отнести к House R&B предыдущих релизов артиста. Sysuev демонстрирует свой легко узнаваемый фальцет (верхний главный регистр мужского певческого голоса - Gazeta.ua), который является его визитной карточкой в музыкальном мире. Смесь традиционного Hip-Hop инструментала, сладкого вокала артиста и мощного дэнс-дропа с впечатляющими сэмплами (отрезок аудио-информации, вырезанный или записанный с какого-либо существующего источника - Gazeta.ua) добавляют необходимое яркость, переводя трек из разряда банальной баллады в крепкий R&B трек в лучших традициях.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом артиста В ценителей Hip-Hop жанра есть замечательный повод добавить в свой плейлист новую песню артиста «Can not Resist U».

"Однажды на баскетбольной тренировке ко мне подошел битмейкер Chillinwith и сказал, прикольно ты фальцетом поешь, слышал твои R&B баллады, они классные, послушай, у меня просто улетный бит под твой стиль, будет круто. Я ему ответил, что это классная идея и в таком случае необходимо делать коллаборацию. Неделю мы обменивались в Telegram идеями относительно песни, бита и затем на студии в DJ Kodzu за несколько часов записали и свели новый сингл. Приятно, когда результат и быстрый, и качественный. Всегда бы так", - рассказывает Sysuev.

Автор: Фото предоставлено пиар-агентом артиста В ценителей Hip-Hop жанра есть замечательный повод добавить в свой плейлист новую песню артиста «Can not Resist U».

Если кто-то и не изменяет себе среди украинских артистов - это Sysuev. Более года назад вышел его альбом "Good Life", которым он и доказал свою безграничную любовь к Hip-Hop и R&B музыке. И артист продолжает бороздить просторы этих музыкальных стилей. А в ценителей Hip-Hop жанра есть замечательный повод добавить в свой плейлист новую песню артиста "Can't Resist U". Поддержкой композиции выступил клип, сделанный совместно с Delta Arthur, - интересно смонтированное видео с недавних выступлений Sysuev на музыкальных фестивалях и в ночных клубах.

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Предыдущая музыкальная работа артиста "Another Chance" - о космических баталиях - получила позитивный сигнал от офиса NASA и обещание передать песню астронавтам для вдохновения в работе.

В апреле певец Sysuev представил альбом "Mr. Worldwide". В альбом вошло 5 треков. В них соединились разные музыкальные направления - Hip-Hop, R&B и House