Сын Илона Маска смешно зашел на онлайн-совещание отца

Сын Илона Маска смешно "ворвался" на совещание отца. Фото: Reuters

Младший сын миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска "ворвался" в онлайн-совещание своего папы и просидел с ним перед камерой несколько минут.

Мальчик, которого сам Маск называет "Малышом Икс", пытался что-то сказать и с интересом наблюдал за своим отцом, ролик уже появился на YouTube.

Маск говорил о своей программе SpaceX Starship во время совещания, организованного Советом по космическим исследованиям национальных академий. Когда очередь включать камеру и микрофон дошла до инженера, он мило ухмылялся перед монитором, сидя со своим сыном на руках.

"Малышу Икс" всего полтора года, он еще с трудом произносит слова, но мальчик все равно пытался о чем-то рассказать отцу. Маск снисходительно улыбался, после чего его сына забрали из комнаты. Конечно, малыш был этим недоволен, потому расплакался.

"Может ли кто-нибудь расшифровать марсианский язык, на котором говорит Малыш Икс, я думаю, в нем есть много информации для нас, людей!",- написали в комментариях фанаты Маска.

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"Малыш Икс" - шестой ребенок Илона Маска. Матерью мальчика является канадская певица Граймс, с которой инженер находился в отношениях около трех лет. Сын Маска и певицы появился на свет 4 мая 2021 года. Вскоре после этого малыша показали на видео. Сначала миллиардер и его девушка хотели назвать ребенка "XÆA-12" (Экс Эш Эй-Твелв), но позже они скорректировали его имя на "XÆA-Xii". Сам Маск называет ребенка "Малышом Икс".