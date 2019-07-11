Светлана Лобода засветила грудь крупным планом

Фото: @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода продолжает радовать подписчиков соблазнительными снимками.

Серию откровенных фото знаменитость разместила в Instagram.

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На одной из фотографий звезда предстала в черном бикини, который эффектно подчеркнул пышную грудь. На фото Лобода держала телефон и смотрела в экран.

Волосы певицы были собраны в пучок. На шее висело несколько кулонов, а в ушах видны серьги-крестики.

Пользователи сети засыпали Лободу комментариями.

"Даже Афродита - бледная копия твоей красоты", "ты наше чудо", "снова выбираешь, какое чужое фото отредактировать?", "достаточно краденых снимков", "колхоз, только и можете пиариться за счет более талантливых", "облажалась, теперь выкручивается ".

Недавно Светлана Лобода попала к скандалу из-за публикации чужого фото в Instagram.