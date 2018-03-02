Светлана Лобода не приехала из России за украинской наградой Yuna

Фото: предоставлены пресс-службой музыкальной премии "Юна"

26 февраля, в столичном дворце искусств "Украина" состоялось вручение музыкальной премии YUNA 2018.

Во время церемонии награждения назвали победителей в 11 категориях.

- Мама, смотри, тетя без носков и сапог. Еще притворяеться, что ей не холодно, - девочка лет 8 тычет на высокую брюнетку у столичного дворца "Украина" 23 февраля. Женщина - в норковые шубе до колен, в черных брюках, на босу ногу надела черные лакированные туфли на высоких каблуках. Забегает быстро в помещение. На улице с 18 градусов мороза, ветрено. Через часа начнется ежегодное вручение музыкальной премии "Юна". Украинские артисты получат золотистую статуэтку за достижения в музыке.

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Автор: предоставлены пресс-службой музыкальной премии "Юна"

18.18. Во дворец "Украина" начинают съезжаться гости. На втором этаже под вспышки фотокамер дефилируют по красной дорожке. В помещении прохладно - около 15 градусов тепла. Однако женщины раздеваются до вечерних платьев на бретельках и с голыми спинами. Зрители делают со звездами Селфи.

- О, смотри, я с Бабкиным сфоткалась. Смотри, завтра в школе мои девочки умрут от зависть, - девушка-подросток показывает матери на китайском смартфоне Селфи с певцом Сергеем Бабкиным. Женщина улыбается и переспрашивает, кто такой Бабкин.

- Мам, ты что? Тот шо с "Голоса страны", - говорит повышенным тоном девушка. - О, о, Меловин идет. Мам, сфоткай типа я на него так смотрю.

Женщина хватает телефон, тот едва ли не выпадает из рук. Певца 20-летнего Меловина перехватывают журналисты. Интересуются, где украинский представитель "Евровидения" возьмет деньги на поездку в Лиссабон для участия в финале конкурса.

- Наш менеджмент над этим вопросом работает, - сухо отвечает.

- Ого, и не скажешь, что ему 20. Серьезный такой, - перешептываются между собой журналисты.

19.11

- Ани Лорак будет? А Лобода? - спрашивает полная блондинка у подруги на баре. Покупает бокал шампанского за 55 грн.

- Ты хочешь, чтобы их здесь яйцами забросали? Конешно, нет. Но если бы и были, пол-зала бы встали и хлопали. Как хлопали Ани Лорак полгода назад, - отвечает подруга - тоже блондинка с короткой стрижкой.

Усаживаются за единственный свободный столик в кафетерии "Украина".

- А чего мы сюда пришли? На Монатика посмотреть? Все от него тащатся, а мне он не нравится. Или кто там еще на сцене есть? Даже не знаю, как кого зовут.

- Света, у нас куча звезд - Тина Кароль, Таяна популярная становится. И все на украинском начинаю петь. Мы же в Европу идем или куда?

19.45

Автор: предоставлены пресс-службой музыкальной премии "Юна"

Зрителей приглашают в зал. По коридору проходит певец Павел Зибров, 60 лет. Одетый в черный костюм и рубашку лимонного цвета. Держит за локоть дочь 20-летнюю Диану. Она пришла со своим парнем, бизнесменом Андреем Ищенко. Ранее мужчина встречался с моделью и бывшей женой политика Нестора Шуфрича - Натальей Вороной. Имеют общую дочь. Пара проходит в зал.

Интересуюсь у Павла Зиброва, как чувствует себя среди 20-летних певцов.

- Нормально, а что я такой старый разве? - смеется, поправляет черные крашеные усы. - Что такое шоу-бизнес? Это - талант, плюс в тебя вложили тысячи или миллион, и ты становишься суперпопулярный. Но будешь 30 лет на сцене, как скажем, Иво Бобул? Или собирай зал? Хочу нашей популярной молодежи пожелать: дай Бог, чтобы они продержались 10-15 лет. А если продержатся 30-ку - можно будет уже памятник ставить.

У вас гонорар он больше, чем в Монатика ?.

- Нет, конечно меньше, - оглядывается Зибров по сторонам. - Сейчас время Монатика и Олега Винника. А через 20-30 лет будут другие Монатик и Виник. Я тоже когда-то думал, что всю жизнь буду на сцене и давать по 30-40 концертов в месяц. 20 лет назад.

На звание лучшей артистки претендует Лобода. Она сегодня приедет?

- Думаю, ее менеджмент посоветовал ей здесь не появляться. Лобода талантливая, делает красивую и популярную музыку, но на двух стульях одной задницей не усидишь. Думаю, она и сама прекрасно это знает. Я в России на гастролях был 2013-го года. Пел для нашей диаспоры в Сибири. Но в следующем году сделал вывод, что мне там делать нечего.

Таисия Повалий взамен работает в России.

- Ноу коментс. Повалий моя подружка. Тех, кого люблю, обсуждать не буду.

20.34

- Папа, папа, когда будет Монатик? - мальчик лет 6-ти подскакивает в зале на стуле и дергает за рукав отца.

- Сына, сейчас, сейчас. Уже объявляют.

Певец Монатик берет три статуэтки в различных номинациях. За несколько минут объявляют звание лучшей артистки. Ею становится Тина Кароль. На событие не пришла. Награду забирает ее представитель. Объясняет, Тина на съемках шоу "Голос страны", где является музыкальным тренером.

Автор: предоставлены пресс-службой музыкальной премии "Юна"

- Странно, Тина на съемке, а Бабкин и Потап (другие тренеры "Голоса страны". - "Страна") здесь, - перешептывания на заднем ряду. - Проигнорировала наверное на премию.

В номинации "лучший альбом" побеждает Светлана Лобода. Артистка гастролирует в России.

- Почему не пришла Лобода - понятно. У нее больше дел там, севернее. И это правильное решение, - говорит после концерта продюсер "Юны" Денис Путинцев, 39 лет. - Зачем провоцировать? Хотя, я вам честно говорю, в зале аплодисменты были и Лободе, и группе "Грибы". А те тоже гастролируют в России.

Автор: предоставлены пресс-службой музыкальной премии "Юна" Мария Собко

Музыкальная премия Yuna существует с 2011 года. Аббревиатура расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards. В прошлом году больше всего наград собрала Джамала. Получила три статуэтки в номинациях "Лучший соло-артист", "Лучший дуэт" с этно-группой "Даха Браха" "Заманили". "Лучшей песней" стала композиция "1944", с которой певица победила на Евровидении-2016 в Стокгольме.