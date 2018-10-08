 
Ексклюзивы
1/5
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 1341
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 612
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
3 Просмотров: 7767
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3231
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5427
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1467
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1602
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1665
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1377
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
5
22
13
36
14
Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
44-летняя Пенелопа Крус показала стройные ноги в блестящем мини
44-летняя Пенелопа Крус показала стройные ноги в блестящем мини
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Видео
Все видео
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
На съемках концерта "Интера" Повалий была пьяной
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 621
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1377
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5346
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9729
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 324
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
понедельник, 08 октября 2018 18:03

Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
5

  Комментировать

Принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбенк скоро сыграют свадьбу
Фото: Daily Express
Принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбенк скоро сыграют свадьбу
Принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбенк скоро сыграют свадьбу
Принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбенк скоро сыграют свадьбу
Принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбенк скоро сыграют свадьбу

В Букингемском дворце рассказали о подготовке к предстоящей свадьбе принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка.
Она является внучкой королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, сообщает "Daily Express".

Торт для церемонии приготовит лондонский кондитер Софи Кэбот, за музыкальное сопровождение будет отвечать королевский филармонический оркестр. Кроме того, на празднике исполнит две композиции итальянский певец Андреа Бочелли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интернет-хейтеры довели до слез принцесс Великобритании

"Архиепископ Джон Сентаму написал специальную проповедь для церемонии бракосочетания. Также выступит декан Виндзора Дэвид Коннер", - добавили в дворце.

Свадебный торт будет традиционным, но с современным акцентом. Он будет совмещать цвета осени, сверху будет украшен различными элементами из сахара, в том числе в виде плюща.

В сети опубликовали коллекцию архивных фото членов монаршей семьи Великобритании.

Их делали для модного журнала - британского Vogue. В частности, принцесса Диана появилась на обложке глянца 4 раза, а единственная дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна - дважды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 67570
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 44965
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 32463
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 22401
В ДТП погиб украинский политолог
В ДТП погиб украинский политолог Просмотров: 12079
Знаменитости
Ведущая "Сніданку" села на диету, чтобы спастись от ожирения и диабета
Ведущая "Сніданку" села на диету, чтобы спастись от ожирения и диабета Просмотров: 612
Шоптенко рассказала, поздравил ли ее Дикусар после рождения первенца
Шоптенко рассказала, поздравил ли ее Дикусар после рождения первенца Просмотров: 1836
Руслан Сеничкин рассказал, когда женится
Руслан Сеничкин рассказал, когда женится Просмотров: 1197
Шоптенко рассказала об отношениях со старшим сыном супруга
Шоптенко рассказала об отношениях со старшим сыном супруга Просмотров: 1161
Юрий Горбунов рассказал, как попал в "Скажене весілля"
Юрий Горбунов рассказал, как попал в "Скажене весілля" Просмотров: 423
Больше всего комментируют
16
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
Полицейский разбил стул о голову задержанного
3
Тука рассказал, какое советское наследство привело к аннексии Крыма
2
"Бой века" в UFC завершился грандиозным скандалом
Голосов: 30854
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua