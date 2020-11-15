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воскресенье, 15 ноября 2020 10:45

Супермодель в трусах и топе сделала пикантное селфи
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Супермодель Ирина Шейк порадовала подписчиков пикантными кадрами
Фото: instagram.com/irinashayk
Супермодель Ирина Шейк порадовала подписчиков пикантными кадрами
Супермодель Ирина Шейк порадовала подписчиков пикантными кадрами
Супермодель Ирина Шейк порадовала подписчиков пикантными кадрами

Супермодель 34-летняя Ирина Шейк запостила в блоге пикантные кадры, на которых изображена в трусах и черном топе.

Модель сделала селфи в зеркале в полумраке, но ее лицо все равно можно было рассмотреть.

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Шейк часто делится в Instagram именно такими кадрами со своими подписчиками. На странице публикует снимки из разных съемок для журналов и рекламных кампаний.

Недавно Ирина Шейк снялась для Vogue Czechoslovakia и украсила обложку глянца. На снимке звезда позирует обнаженной. Интимные места прикрыла голубыми тарелками. Модель стоит в каменной вазе.

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Дата
15
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