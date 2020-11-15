Супермодель в трусах и топе сделала пикантное селфи

Фото: instagram.com/irinashayk

Супермодель 34-летняя Ирина Шейк запостила в блоге пикантные кадры, на которых изображена в трусах и черном топе.

Модель сделала селфи в зеркале в полумраке, но ее лицо все равно можно было рассмотреть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирина Шейк стала главной звездой на Неделе моды в Милане

Шейк часто делится в Instagram именно такими кадрами со своими подписчиками. На странице публикует снимки из разных съемок для журналов и рекламных кампаний.

Недавно Ирина Шейк снялась для Vogue Czechoslovakia и украсила обложку глянца. На снимке звезда позирует обнаженной. Интимные места прикрыла голубыми тарелками. Модель стоит в каменной вазе.