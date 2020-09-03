Супермодель поражает поклонников сексуальными формами

Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская топмодель 39-летняя Алессандра Амбросио продолжает удивлять фанатов откровенными фотографиями с отдыха. Звезда публикует фото в Instagram.

На последнем фото Амбросио позирует в белом раздельном купальнике, щеголяя пышными ягодицами.

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"Понюхайте море и почувствуйте небо. Пусть ваши душа и дух летают", - подписала модель фотографии.

Бразильская топмодель 39-летняя Алессандра Амбросио публикует соблазнительные фото с отдыха в своем Instagram. На последней фотографии Амбросио сексуально позирует в темно-синем бикини на фоне океана.