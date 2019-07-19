Супермодель Кэндис Свейнпол засветила идеальные формы в откровенной съёмке

Американская модель и "ангел" Victoria`s Secret Кэндис Свейнпол ошеломила сеть откровенным снимком в бикини.
Фото, которое сделано в заповеднике Кении, звезда запостила в Instagram.
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Свейнпол позировала в крошечном бикини с животным принтом от бренда купальников TropicofC.
Поклонники засыпали модель комплиментами.
"Такая горячая", "невероятно выглядишь", "фигура идеальная", "ты самая красивая женщина в мире".
Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая является матерью двоих детей, украсила обложку турецкого глянцевого журнала Vogue.
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