Супермодель Ирина Шейк украсила обложку глянца со звездной "сестрой"

Ирина Шейк украсила обложку Vogue вместе с Адрианой Лимой

Супермодель Ирина Шейк украсила обложку журнала Vogue Spain вместе с коллегой по цеху бразильской супермоделью Адрианой Лимой.

Звездные красавицы опубликовали совместное фото в Instagram.

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Моделей часто сравнивали друг с другом, потому что они имеют внешность с похожими чертами. Для съемки девушкам сделали одинаковый макияж и прически. Поэтому Шейк и Лима имеют еще большее сходство.

"Когда женщины собираются вместе и расширяют возможности друг друга - возникает магия. Сестричество с Андрианой Лимой", _ подписала пост Шейк.

Публикация привлекла пользователей сети и они начали активно комментировать фото.

"Какие вы роскошные", "так горжусь тобой, хочу увидеть еще больше фото", "лучшая", "вы с Лимой королевы среди всех моделей".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 17 Июл 2019 в 5:58 PDT

Супермодель Ирина Шейк, которая недавно развелась с американским актером Брэдли Купером, похвасталась похудевшей фигурой в исподнем от бренда Intimissimi.