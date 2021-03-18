Супермодель Эмили Ратаковски показала кадры из родов

Фото: instagram.com/emrata

Американская актриса и модель 29-летняя Эмили Ратаковски искренне радуется первым месяцем материнства. 8 марта она родила сына. А теперь поделилась с подписчиков в Instagram снимками, сделанными во время родов.

"Между схватками и первыми моментами со Слаем. Жизнь!" - подписала звезда коллаж с фото.

На фотографиях Эмили изображена во время схваток, с кислородной маской на лице и уже счастлива с новорожденным сыном на груди.

Поклонники еще раз поздравили звезду и засыпали ее комплиментами.

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Американская модель Эмили Ратаковски объявила о беременности в октябре 2019 через журнал Vogue. Она вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Пара поженилась 2018 года.