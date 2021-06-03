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четверг, 03 июня 2021 12:20

Супермодель Алла Костромичева продемонстрировала неидеальное тело в нижнем белье
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Модель 34-летняя Алла Костромичева опубликовала откровенный ролик. В коротком видео она показала тело в нижнем белье.

Ведущая "Топ-модель по-украински" часто радует поклонников пикантными фотографиями. На этот раз Костромичева решилась показать тело без фильтров и ретуши. Опубликовала видео в Instagram.

Костромичова поразила откровенным видео в сети
Фото: instagram.com/alla
Костромичова поразила откровенным видео в сети
Костромичова поразила откровенным видео в сети
Костромичова поразила откровенным видео в сети
Костромичова поразила откровенным видео в сети

Модель появилась в черном нижнем белье и демонстрировала фигуру с разных сторон. В ролике она хотела показать, что идеальных фигур не существует.

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"Ты листаешь ленту и думаешь, что все, кроме тебя, идеальны. С тобой все в порядке, поверь", - подписала ведущая видео.

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Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

Модель и эксперт шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева снялась обнаженной для рекламной кампании французского бренда Jean Paul Gaultier. Девушка участвовала в съёмках нового аромата Scandal. На одной из фотографий Костромичева позирует полностью обнаженной, прикрываясь большой белой книгой. На модели только туфли и крохотные сережки.

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03
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