Суперфинал "Голоса страны-11": Тина Кароль сделала неожиданное заявление

Пятикратная победительница проекта "Голос страны" Тина Кароль заявила, что 11-й сезон стал для нее последним. Фото: instagram.com/_fantina

Суперфинал вокального шоу "Голос страны-11" не прошел без неожиданных сюрпризов.

Так, в конце шоу, пятикратная победительница проекта Тина Кароль заявила, что "Голос страны-11" стал ее последним сезоном.

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По ее словам она больше не появится в тренерском кресле, которое пожелала передать своей подруге и коллеге Юлии Саниной.

Такое заявление стало неожиданным для других тренеров и ведущих шоу. А Екатерина Осадчая выразила надежду, что Тина все же займет одно из тренерских кресел в следующем сезоне.

В воскресенье, 25 апреля, состоялся последний прямой эфир 11 сезона обновленного вокального шоу "Голос страны". Зрители проекта благодаря голосованию выбрали победителя среди четырех суперфиналистов. В результате зрительского голосования, победителем обновленного шоу "Голос страны-11" стал Сергей Лазановский. Его звездный наставник Надя Дорофеева впервые стала тренером-победителем.