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суббота, 03 августа 2019 01:37

Стройная Катя Осадчая похвасталась фигурой в бикини

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Украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась в сети снимками стройной фигуры.

35-летняя звезда опубликовала фото с отдыха в Одессе в Instagram.

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Автор: @kosadcha
  Катя Осадчая показала откровенные фото с отдыха
Катя Осадчая показала откровенные фото с отдыха

На фотографиях Осадчая появилась в голубом купальнике. На лице звезды не было ни грамма макияжа. На фото Катя широко улыбалась.

"План на отпуск: отдыхать, немного загорать, много плавать и немного есть", - подписала публикацию Осадчая.

Автор: @kosadcha
  Катя Осадчая показала откровенные фото с отдыха
Катя Осадчая показала откровенные фото с отдыха

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами.

"Что вы едите, чтобы иметь такую фигуру?", "Очень правильный план, попробую действовать так же", "совершенная", "какая вы здесь искренняя и счастливая", "фигура классная, а лицо не очень", "такая худенькая", "идеальное тело" .

Недавно телеведущая Катя Осадчая показала стройную фигуру в соблазнительном купальнике.

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