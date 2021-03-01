Стройная и сексапильная: Джей Ло запостила селфи в откровенном купальнике

Американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес запостила пикантное селфи, где она позирует в белом сплошном купальнике.

Звезда сидит на полу боком, демонстрируя зону декольте и пышные ягодицы. Купальник подчеркнул ее формы во всех выгодных ракурсах.

Автор: instagram.com/jlo Певица и актриса Дженнифер Лопез похвасталась ягодицами и декольте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дженнифер Лопес поразила эффектным образом на инаугурации Байдена

Также певица была с легким мейком на лице, большими серьгами-кольцами в ушах, а волосы собрала в высокий пучок.

Недавно Дженнифер Лопес появилась на обложке глянца. Для фотосессии актриса примерила короткую прическу. Звезда позировала в блестящих образах. На одной из фотографий она едва прикрыла голое тело.