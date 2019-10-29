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вторник, 29 октября 2019 11:19

Страстные поцелуи и развратный танец Дорофеевой: "Время и Стекло" выпустили клип на трек "Лох"
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"Время и Стекло" выпустили новый клип.
Фото: @fun_dorofeeva_
"Время и Стекло" выпустили новый клип.
"Время и Стекло" выпустили новый клип.
"Время и Стекло" выпустили новый клип.

Участники украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив выпустили сегодня, 29 октября, клип на песню с нового альбома VISLOVO.

Трек под названием "Лох" опубликовали на официальном YouTube-канале группы.

Режиссером видео стала Таня Муиньо, которая недавно создавала клип для американской певицы Кэти Перри.

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В ролике оживают яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рэйверские очки, кепи, цепи и максимум несовместимых аксессуаров.

Надя появляется в образе типичной для того времени длинноногой блондинки, которая копирует стиль Кристины Агилеры. А Позитив успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, бед боя на Ferrari и бармена.

В клипе Дорофеева страстно целовалась с мужем Владимиром Дантесом и выполнила развратный танец на барной стойке в клубе.

Поклонники оценили новый клип группы, но не удержались от веселых комментариев.

"Дантес снялся в клипе, чтобы Надя ни с кем не целовалась", "это тот самый случай, когда Дантес попал в клип через постель", "почему в названии не упоминается Дантес? Он выполнил здесь главную роль", - пишут они.

5 октября, в субботу, состоялся концерт украинской группы "Время и Стекло" в Киеве во Дворце спорта. Официальные снимки с яркого мероприятия появились в Instagram участников группы и в пресс-службе.

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Дата
29
октября

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