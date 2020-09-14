Страстная Деми Роуз вызвала фурор фотографиями в мини-бикини

Фото: instagram.com/demirose

Британская модель 25-летняя Деми Роуз опять поражает подписчиков сексуальными фото. Публикует фотографии в Instagram.

На серии снимков девушка соблазнительно позирует в розовом мини-бикини, щеголяя пышными формами. Волосы заплела в 2 косы.

"Она влюбится, когда будет готова", - интригующе подписала модель фото.

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Сексуальная британка отдыхает на испанской Ибице. Провокационными фотографиями из отпуска делится со своими подписчиками.

Провокационная модель родом из Британии 25-летняя Деми Роуз опубликовала жаркие фотографии в Instagram. На серии снимков пышногрудая Роуз соблазнительно позирует, прикрывая аппетитные прелести книгой Ibiza Bohemia. Образ дополнила солнцезащитными очками.