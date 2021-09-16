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четверг, 16 сентября 2021 18:11

Страсть к пластике и захоронение в Украине: малоизвестные факты об именнинике Микки Рурке
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Американский актер Микки Рурк 16 сентября празднует 69-летие.

Gazeta.ua предлагает прочитать интересные факты из жизни знаменитости.

1. Родился актер в городке недалеко от Нью-Йорка. Считает, что у него не было детства, потому что всю жизнь приходилось работать. Из-за бедного детства он всеми силами пытался прославиться. После того как к нему пришел успех, Рурк пустился во все тяжкие - много лет употреблял наркотики и алкоголь.

2. Настоящее имя актера - Филипп Андре Рурк-младший. Его отец был фанатом бейсболиста Микки Мэнтлу и с ранних лет называл сына Микки. В результате Рурк свыкся с этим именем и взял его уже как сценический псевдоним. Под этим именем и стал актером.

3. В молодости Рурк дружил с главарем итальянского мафиозного клана Гамбино Джоном Готти. Сам Микки ранее продавал наркотики. Однажды даже попал в перестрелку. После этого решил покончить с уголовными делами.

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4. Рурк дебютировал в кино в 1979 году, начав с незначительной роли в фильме Стивена Спилберга "1941". Его первыми серьезными киноработами стали роли в картинах "Жар тела" 1981 года и "Бойцовая рыбка" 1983-го.

5. Актер отказался от ряда интересных ролей, о чем пожалел в дальнейшем. Рурк мог сняться в "Молчании ягнят" и "Криминальном чтиве". Тарантино приглашал его на роль боксера Бутча, в результате сыгранного Брюсом Уиллисом. По слухам, Люк Бессон рассматривал Микки как основного кандидата на роль Жака в киноленте "Голубая бездна", но не смог договориться с актером.

Микки Рурку 16 сентября исполнилось 69 лет.
Фото: @mickey_rourke_
Рурк любит собак маленьких пород. Почти каждое личное фото актера в Instagram с собакой на руках.
Рурк заявлял ранее, что понимает собак лучше, чем людей.
Фото до\после пластики.
Фото до\после пластики.

6. Актер перенес множество пластических операций. Большинство из них оказались неудачными. На операции он решился из-за того, что его внешность пострадала от бокса, которым ранее Рурк занимался профессионально. Первую операцию ему сделали еще в 2008 году. Она оказалась неудачной. Актер обратился еще к одному хирургу, чтобы исправить прошлую пластику. Последнюю пластическую операцию актеру сделали в 2015 -м, но и она не принесла полноценного результата.

7. Внешность Микки постоянно менялась в худшую сторону, а вернуть прежнее лицо актеру так и не удалось. Рурк не раз говорил о том, что утрата прежних внешних данных огорчает и угнетает его. Из-за этого ему трудно смотреть на себя в старых фильмах.

8. Рурк дважды был женат. Женщины не могли ужиться с ним. Сейчас артист свободен. Начал интересоваться россиянками и украинкам. В разные годы он встречался с танцовщицей из Москвы Ириной Коряковцевой, с которой познакомился во время визита в российскую столицу, с моделями Александрой Волковой и Анастасией Макаренко, а также оказывал знаки внимания Елене Кулецкой, бывшей невесте Димы Билана. Но из этой затеи ничего не получилось.

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9. Рурк заявил о желании после смерти обрести вечный покой на территории Западной Украины. Рурк сообщил, что хочет после смерти быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области. По словам актера, там живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал ему настоящим другом и часто рассказывает о своих близких.

10. Актер безумно любит собак маленьких пород. Он придумывает животным интересные клички - Шоколадка, Сумасшедшая Красотка, Рубиновая Красотка, Челюсти. Рурк часто говорил о том, что собак ему понять легче, чем людей.

В сети появилось видео общей тренировки украинского чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола со знаменитым голливудским актером Микки Рурком.

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