Страсть к пластике и захоронение в Украине: малоизвестные факты об именнинике Микки Рурке

Американский актер Микки Рурк 16 сентября празднует 69-летие.

Gazeta.ua предлагает прочитать интересные факты из жизни знаменитости.

1. Родился актер в городке недалеко от Нью-Йорка. Считает, что у него не было детства, потому что всю жизнь приходилось работать. Из-за бедного детства он всеми силами пытался прославиться. После того как к нему пришел успех, Рурк пустился во все тяжкие - много лет употреблял наркотики и алкоголь.

2. Настоящее имя актера - Филипп Андре Рурк-младший. Его отец был фанатом бейсболиста Микки Мэнтлу и с ранних лет называл сына Микки. В результате Рурк свыкся с этим именем и взял его уже как сценический псевдоним. Под этим именем и стал актером.

3. В молодости Рурк дружил с главарем итальянского мафиозного клана Гамбино Джоном Готти. Сам Микки ранее продавал наркотики. Однажды даже попал в перестрелку. После этого решил покончить с уголовными делами.

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4. Рурк дебютировал в кино в 1979 году, начав с незначительной роли в фильме Стивена Спилберга "1941". Его первыми серьезными киноработами стали роли в картинах "Жар тела" 1981 года и "Бойцовая рыбка" 1983-го.

5. Актер отказался от ряда интересных ролей, о чем пожалел в дальнейшем. Рурк мог сняться в "Молчании ягнят" и "Криминальном чтиве". Тарантино приглашал его на роль боксера Бутча, в результате сыгранного Брюсом Уиллисом. По слухам, Люк Бессон рассматривал Микки как основного кандидата на роль Жака в киноленте "Голубая бездна", но не смог договориться с актером.

Фото: @mickey_rourke_

6. Актер перенес множество пластических операций. Большинство из них оказались неудачными. На операции он решился из-за того, что его внешность пострадала от бокса, которым ранее Рурк занимался профессионально. Первую операцию ему сделали еще в 2008 году. Она оказалась неудачной. Актер обратился еще к одному хирургу, чтобы исправить прошлую пластику. Последнюю пластическую операцию актеру сделали в 2015 -м, но и она не принесла полноценного результата.

7. Внешность Микки постоянно менялась в худшую сторону, а вернуть прежнее лицо актеру так и не удалось. Рурк не раз говорил о том, что утрата прежних внешних данных огорчает и угнетает его. Из-за этого ему трудно смотреть на себя в старых фильмах.

8. Рурк дважды был женат. Женщины не могли ужиться с ним. Сейчас артист свободен. Начал интересоваться россиянками и украинкам. В разные годы он встречался с танцовщицей из Москвы Ириной Коряковцевой, с которой познакомился во время визита в российскую столицу, с моделями Александрой Волковой и Анастасией Макаренко, а также оказывал знаки внимания Елене Кулецкой, бывшей невесте Димы Билана. Но из этой затеи ничего не получилось.

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9. Рурк заявил о желании после смерти обрести вечный покой на территории Западной Украины. Рурк сообщил, что хочет после смерти быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области. По словам актера, там живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал ему настоящим другом и часто рассказывает о своих близких.

10. Актер безумно любит собак маленьких пород. Он придумывает животным интересные клички - Шоколадка, Сумасшедшая Красотка, Рубиновая Красотка, Челюсти. Рурк часто говорил о том, что собак ему понять легче, чем людей.

В сети появилось видео общей тренировки украинского чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола со знаменитым голливудским актером Микки Рурком.