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среда, 09 марта 2022 18:40

Спецтема: Война России против Украины

Стинг больше не будет выступать для российских бизнесменов из окружения Путина

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Стинг больше не будет выступать для российских бизнесменов из окружения Путина
Стинг заявил, что больше не будет петь для российских олигархов. Фото: instagram.com/theofficialsting

Британский музыкант Стинг больше не будет петь на частных выступлениях для российских олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина.

Его пресс-секретарь отметил, что исполнитель "поражён нападением России на Украину". Об этом заявил изданию The Mirror.

"Ни один олигарх в Британии, России или где-то еще не в том положении, чтобы заказывать концерт, свадьбу или вечеринку. Эти дни прошли", - сказал Стинг.

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Еще в 2016 году музыкант играл на свадьбе у сына магната Михаила Гуцериева Саида. За частный концерт ему заплатили $1 млрд. На том праздновании также выступала американская исполнительница Дженнифер Лопес.

Гуцериев попал под санкции ЕС в 2021 году за тесные связи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Стинг поддержал Украину в борьбе с российским агрессором. Он исполнил свою песню в 1985 году Russians, посвященную теме ядерного вооружения. Так призвал прекратить войну в Украине.

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