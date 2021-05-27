Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin

Благодаря победе коллектива Måneskin на песенном конкурсе Евровидение в Нидерландах солист итальянской группы 22-летний Давид Дамиано быстро стал чуть ли не секс-символом.

Вокруг него начали распространяться слухи о нетрадиционной ориентации и наркотиках, которые артист тут же опроверг. Так, Дамиано встречается с миланской моделью 25-летней Джорджией Солер. Артист утверждает, что их отношения серьезны и длятся почти четыре года.

Фото: instagram.com/giorgiasoleri_

После победы Måneskin на Евровидении 2021 возлюбленная Дамиано поздравила группу в Instagram. Она призналась, что гордится ребятами и ждет их возвращения в Италию.

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Коллектив Måneskin, который был фаворитом на победу в конкурсе Евровидение, получил первое место с песней Zitti e buoni. Организаторы шоу заявили, что солист группы-победителя пройдет добровольный тест на употребление наркотиков из-за слухов об употреблении им кокаина во время трансляции. Сам Дамиано отрицал такие предположения.