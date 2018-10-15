Старшая сестра Ким Кардашьян ошеломила идеальным телом в купальнике

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян запостила очередное откровенное фото в бикини.

Красавица позировала с подругой Ларсой Пиппен на отдыхе, демонстрируя фигуру.

Ранее Кортни рассказала, что перестала придерживаться безглютеновой диеты.

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"Недавно я стала менее строго относиться к глютеновым и молочным продуктам, - написала на своей странице в Интернет Кортни, - и мое тело не реагирует больше серьезно на это. Я заметила, что мой живот не болит, когда я случайно балую себя мороженым или пиццей , поэтому я все пересмотрела. Я стараюсь есть немного молочных и глютеновых продуктов в моей системе, поэтому мое тело привыкло к ним ".

В 2016-м году Кортни Кардашьян призналась, что она и ее дети избегают глютена и молочных продуктов из-за невосприятия.

Ранее Ким Кардашьян пригласила сестру в рекламу одежды своего мужа Канье Уэста, рекламировать его марку Yeezy - используя фото папарацци, на которых изображена одежду Канье. Они должны были снять 20 луков, которые приямиряла Ким. Ту одежду, которая выбрали сестры Ким, назвала смешным.

Кортни назвала Ким грубой.

"Я не нервничаю ... если не можешь воспринимать критику, не имела ехать с нами в поездку", - сказала звезда.