Станет отцом в 60 лет: Джордж Клуни ждет двойню

Джордж Клуни и Амаль поженились в 2014 году. Пара воспитывает близнецов Эллу и Александра. Теперь ждет двойню. Фото: gettyimages

Голливудский актер 60-летний Джордж Клуни готовится снова стать отцом. С женой Амаль, 43 года, ждут двойню.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на собственные источники из окружения супругов.

"Джордж и Амаль этого действительно хотели, но в ее возрасте не было никаких гарантий. Уже прошел первый триместр беременности. Совсем скоро животик Амаль станет заметным", - сказал инсайдер.

Брак с Амаль стал вторым для Джорджа Клуни. Они поженились 27 сентября 2014. Воспитывают близнецов 4-летних Эллу и Александра.

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"О появлении будущих малышей Джордж и Амаль сообщили своим детям 6 июня - в их день рождения. Элла сказала, что мечтает о сестренке. Теперь вся их семья надеется хотя бы на одну маленькую девочку", - отметил инсайдер.

Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности. Самая известная плюс-сайз модель сообщила об этом на своей страничке Instagram.