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суббота, 26 декабря 2020 12:31

Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником

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Стало известно, вместе ли звезда &quot;Холостячки&quot; со своим избранником
Во время финала шоу "Холостячка" украинская актриса Ксения Мишина выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта. Фото: instagram.com/holostyakstb

Актриса Ксения Мишина, которая стала звездой романтического проекта "Холостячка", рассказала об отношениях со своим избранником. Им стал автор-сценарист в студии "Квартал 95" Александр Эллерт.

Пара смогла сохранить чувства и они счастливы вместе. По словам актрисы, после эфира они больше не расставались. Сейчас живут вместе и наслаждаются друг другом. Об этом Мишина рассказала в пост-шоу проекта.

Во время эфира Ксения и Александр нежно держались за руки и имели влюбленный вид. Он гладил ее колено.

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"Я его просто люблю со всеми его достоинствами и недостатками", - призналась Мишина.

На вопрос, когда свадьба, пара с интригой ответила: "Мы сообщим".

Эллерту удалось завоевать сердце актрисы, о чем он мечтал во время реалити, и "Мишина стала Сашина".

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Публикация от Хол💍стяк & Холостячка (@holostyakstb)

18 декабря состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта. Второй финалист шоу - бизнесмен Алексей Тригубенко - поблагодарил за поддержку.

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Дата
26
декабря

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