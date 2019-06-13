Стало известно, почему Потап так долго скрывал роман с Каменских

Потап и Настя долго скрывали свои отношения. Фото: @realpotap

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился, почему так долго скрывал отношения с Настей Каменских.

По словам мужчины, он не мог рассказать о романе из-за брака с Ириной Горовой.

Даже после развода в 2014-м Потап не хотел комментировать личную жизнь.

"Это было очень сложно. Хотелось всему миру рассказать, кто моя возлюбленная,и как сильно я её люблю. Наконец-то это всем известно. Я не сделал этого раньше, потому что у меня была другая семья, жена, дети, работа", - поделился продюсер.

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Когда именно начался роман с Настей, мужчина говорить не хочет.

С Горовой Потап развелся легко и на позитивной ноте. Его сын от первого брака Андрей хорошо отнесся к свадьбе звёздного отца.

"Я спрашивал, как он отнесется к тому, что у отца появится новая жена. На это Андрей ответил, что, если мне будет хорошо, то он не против", - подчеркнул Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 5 Июн 2019 в 11:54 PDT