Стало известно, почему Потап так долго скрывал роман с Каменских

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился, почему так долго скрывал отношения с Настей Каменских.
По словам мужчины, он не мог рассказать о романе из-за брака с Ириной Горовой.
Даже после развода в 2014-м Потап не хотел комментировать личную жизнь.
"Это было очень сложно. Хотелось всему миру рассказать, кто моя возлюбленная,и как сильно я её люблю. Наконец-то это всем известно. Я не сделал этого раньше, потому что у меня была другая семья, жена, дети, работа", - поделился продюсер.
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Когда именно начался роман с Настей, мужчина говорить не хочет.
С Горовой Потап развелся легко и на позитивной ноте. Его сын от первого брака Андрей хорошо отнесся к свадьбе звёздного отца.
"Я спрашивал, как он отнесется к тому, что у отца появится новая жена. На это Андрей ответил, что, если мне будет хорошо, то он не против", - подчеркнул Потап.
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Украинская певица Настя Каменских и продюсер Алексей Потапенко, которые недавно поженились, продолжают радовать сеть совместными фотографиями.
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