Стали известны подробности разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер решили разорвать отношения еще месяц назад, но только сейчас стала известна причина разлада.
Подробностями поделилось американское издание People.
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Пара не распространялась о своих отношениях публично. Мало кто знал, что они видятся редко из-за насыщенных графиков.
Ходили слухи, что причиной разрыва стала Леди Гага, с которой Купер сыграл в фильме "Звезда родилась". Отношения модели и актера начали портиться во время съёмок кинокартины.
"Ирина пыталась спасти отношения, но Брэдли стал эмоционально отсутствующим и отстраненным. Когда она поняла, что вместе их связывает только дочь Лея, то решила всё прекратить", - прокомментировал инсайдер издания People.
Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться 4 года назад. Вместе они воспитывали 2-летнюю дочь Лею де Сьен Шейк Купер. Сейчас пара решает вопрос об опеке над ребенком.
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