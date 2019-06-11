Стали известны подробности разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера

Фото: people.com

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер решили разорвать отношения еще месяц назад, но только сейчас стала известна причина разлада.

Подробностями поделилось американское издание People.

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Пара не распространялась о своих отношениях публично. Мало кто знал, что они видятся редко из-за насыщенных графиков.

Ходили слухи, что причиной разрыва стала Леди Гага, с которой Купер сыграл в фильме "Звезда родилась". Отношения модели и актера начали портиться во время съёмок кинокартины.

"Ирина пыталась спасти отношения, но Брэдли стал эмоционально отсутствующим и отстраненным. Когда она поняла, что вместе их связывает только дочь Лея, то решила всё прекратить", - прокомментировал инсайдер издания People.

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться 4 года назад. Вместе они воспитывали 2-летнюю дочь Лею де Сьен Шейк Купер. Сейчас пара решает вопрос об опеке над ребенком.