"Спешу домой, к любимому" - Лорак впервые прокомментировала новые отношения

Украинская певица Ани Лорак, которая со скандалом рассталась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, впервые прокомментировала новые отношения.
"Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый всегда со мной", - заявила Лорак МузТВ.
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Новым избранником певицы стал 26-летний украинец Егор Глеб. Слухи об их романе начали распространяться еще в начале лета 2019 года.
Несколько раз видели вместе во время концертов и светских мероприятий. В июне Лорак подтвердила факт отношений с Егором.
Ани Лорак рассталась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке после его измены.
Любовницей мужа была киевская модель Яна Беляева.
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