"Спешу домой, к любимому" - Лорак впервые прокомментировала новые отношения

Певица сошлась с Глебом, после развода. Фото: obozrevatel.com

Украинская певица Ани Лорак, которая со скандалом рассталась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, впервые прокомментировала новые отношения.

"Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый всегда со мной", - заявила Лорак МузТВ.

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Новым избранником певицы стал 26-летний украинец Егор Глеб. Слухи об их романе начали распространяться еще в начале лета 2019 года.

Несколько раз видели вместе во время концертов и светских мероприятий. В июне Лорак подтвердила факт отношений с Егором.

Ани Лорак рассталась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке после его измены. Любовницей мужа была киевская модель Яна Беляева.