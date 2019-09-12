"Спасательница Малибу" - Виктория с "НеАнгелов" соблазнила сеть снимками сексуальной фигуры

Фото: @vikanablack

Украинская певица и участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает поражать снимками стройной фигуры.

Фото с отдыха каждый день появляются в Instagram звезды.

На каждом кадре Виктория позировала в купальниках разных цветов и фасонов.

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"Этот экзотический остров действует на меня, как гипноз. Иногда я просто отключаюсь на половине фразы и забываю, что хотела сказать. Мне просто хорошо в этом состоянии безмолвия", - поделилась впечатлениями от отдыха Виктория.

Пользователи сети пришли в восторг от подтянутого тела певицы.

"Эти фото - произведение искусства", "фантастические снимки в раю", "словно новая обложка Playboy", "идеальная девушка", "очень сексуально", "горячая штучка", "спасительница Малибу".

Участница украинского коллектива "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала своих поклонников полезными советами и упражнениями на тему того, как поддерживать свою фигуру в идеальной форме.